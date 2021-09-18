Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 18 Eylül Cumartesi
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı günün Kovid-19 tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 221 kişi hayatını kaybetti. 26.161 kişi Kovid-19'a yakalandı. 24.023 vatandaş ise sağlığına kavuştu.
GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım.'' dedi.
14 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
13 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
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