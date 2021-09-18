18 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 18 Eylül Cumartesi

Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 18 Eylül Cumartesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2021 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 18 Eylül Cumartesi

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı günün Kovid-19 tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 221 kişi hayatını kaybetti. 26.161 kişi Kovid-19'a yakalandı. 24.023 vatandaş ise sağlığına kavuştu.

221 kişi hayatını kaybetti! Günün verileri açıklandı 221 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ! GÜNÜN VERİLERİ AÇIKLANDI

GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım.'' dedi.

17 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

16 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

15 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

14 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

13 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

12 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA