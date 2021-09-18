Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 18 Eylül Cumartesi

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım.'' dedi.