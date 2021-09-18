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İçişleri Bakanlığı: Gaziantep'te bombalı eylem engellendi

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Giriş: 18.09.2021 18:44
İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; Gaziantep'te polisin dikkati sayesinde bombalı eylem engellendi.

Bakanlık açıklamasında; "Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesi, Valilik binası arkasında bulunan 100. Yıl Parkı içerisindeki şüpheli paket görülmesi üzerine, bölgede gerekli tedbirler alındı. Bomba İmha ekiplerince şüpheli paket, Jammer (Sinyal Bozucu) da kullanılarak kontrollü şekilde patlatıldı." ifadelerine yer verildi.

İlk belirlemelere göre şüpheli paketin içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi.

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