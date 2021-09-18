Son dakika: Denizli’de gece yarısı korkutan deprem!





"GECELERİ ÇOK SOĞUK OLUYOR"

Mahallede bulunan diğer yapılarda da hasar oluştuğunu belirten Tekeli, "Bu evde biz 10 kişi yaşıyoruz. Dedemizden kalma bu evde hep beraber yaşıyorduk. Ağır hasar oluştu, girmememiz gerektiğini söylediler. Bekliyoruz süreç nasıl devam edecekse artık. Hava serin, geceleri çok soğuk oluyor. 2 gün önce yağmur yağmıştı, zemin biraz ıslak. Bakalım ilk gecemizi nasıl geçireceğiz. Sadece bizim evimiz değil, köydeki diğer evlerde de hasar var. Camimizde, lojmanda ve diğer arkadaşların evlerinde de hasar var" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN