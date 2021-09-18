Son dakika: Denizli'de gece yarısı korkutan deprem!
Son dakika haberine göre: Denizli’nin Honaz ilçesinde saat 2.45’te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6,97 kilometre olarak açıklandı.
AFAD verilerine göre; 2.45'te merkez üssü Denizli'nin Honaz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6,97 kilometre olarak açıklandı.
AĞIR HASARLI TESPİT EDİLEN EVDEKİ 10 KİŞİ ÇADIRA YERLEŞTİRİLDİ
Denizli'de meydana gelen deprem sonrası Çal ilçesinde birkaç yapı hasar gördü. Ağır hasarlı bir evde yaşayan 10 kişilik aile yıkılma riskine karşı tahliye edilerek AFAD tarafından kurulan çadıra yerleştirildi.
Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre; Denizli'nin Honaz ilçesinde 21.00 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Çal ilçesi Karapınar Mahallesinde bulunan bazı yapılarda hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Mahallede incelemede bulunan hasar tespit komisyonu bir evi ağır hasarlı, cami, beraberindeki lojman ve birkaç evi ise az ve orta hasarlı olarak belirledi. Ağır hasarlı bulunan evde yaşayan 10 kişilik Tekeli ailesi AFAD ekipleri tarafından evin önüne kurulan çadıra yerleştirildi. 3 gündür kentte devam eden depremler nedeniyle evin farklı noktalarında çökme ve ayrıkların oluştuğu belirtildi.
"DEPREMLERDEN DOLAYI EVİMİZDE HASAR OLUŞTU"
3 gündür devam eden depremler nedeniyle evlerinde hasar oluştuğunu belirten Halil Tekeli, "Köyümüzde 3 gündür devam eden bir deprem var. Sürekli gece gündüz devam ediyor, biraz önce yine olmuştu. Evimiz biraz eskiydi. Bu depremlerden dolayı evimizde hasar oluştu. Bugün olan deprem ile birlikte hasar biraz daha çoğaldı. İhbarımız üzerine yetkili kurumlar geldi. Önce hasar tespiti yapıldı. Hasar gören yerleri raporladılar. Daha sonra AFAD ekipleri çadır kurdu. Çok iyi yardımcı oldular. Bir sıkıntımız olmadı" dedi.
"GECELERİ ÇOK SOĞUK OLUYOR"
Mahallede bulunan diğer yapılarda da hasar oluştuğunu belirten Tekeli, "Bu evde biz 10 kişi yaşıyoruz. Dedemizden kalma bu evde hep beraber yaşıyorduk. Ağır hasar oluştu, girmememiz gerektiğini söylediler. Bekliyoruz süreç nasıl devam edecekse artık. Hava serin, geceleri çok soğuk oluyor. 2 gün önce yağmur yağmıştı, zemin biraz ıslak. Bakalım ilk gecemizi nasıl geçireceğiz. Sadece bizim evimiz değil, köydeki diğer evlerde de hasar var. Camimizde, lojmanda ve diğer arkadaşların evlerinde de hasar var" ifadelerini kullandı.
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