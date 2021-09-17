Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: 18.502 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2016'dan bu yana, 18 bin 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Akar, "1 Ocak 2021'den bu yana ise bin 976 terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasını yaptı.

MİT VE JANDARMADAN OPERASYON



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ve MİT tarafından düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü çuvallar içerisinde 173 kilo eroin ile 16 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.



MİT ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova merkeze bağlı Akpınar köyü kırsalında uyuşturucu madde olduğu ihbarı aldı.

İhbar üzerine MİT ve jandarma ekiplerince bölgeye operasyon düzenledi.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda arama- tarama faaliyeti yapıldı.

Aramada, 8 çuval içerisinde araziye gömülü halde 173 kilo eroin ve 16 kilo da metamfetamin maddesi ele geçirildi.