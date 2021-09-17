Sözleşmeli er başvuru MSB 2021! Sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı mı? (MSB personel temin)
2021 MSB sözleşmeli er başvuru ekranı merakla bekleniyor. Sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı başvuru yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. MSB sözleşmeli er başvuruları 11.08.2021-31.08.2021 tarihleri arasında internet üzerinden alındı. Başvurularını tamamlayan tüm adaylar sözleşmeli er olup olmadığını öğrenmek istiyor. Başvurusu kabul edilen tüm sözleşmeli erler daha sonra seçim aşaması sınavına katılacak. İşte MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları hakkında merak edilen bilgiler!
MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 sözleşmeli er başvuru döneminin sona ermesinin ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. MSB'nin personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ve TC Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşılacak sonuç duyurusuyla sözleşmeli er başvuru sonuçlarını öğrenebileceksiniz. Peki; 2021 MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı mı?
SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları için henüz bir duyuru yapılmadı. Başvuruları kabul edilen adaylar, personel temin sayfası üzerinden duyurulacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayınlanacak ve duyuru tebliğ niteliğinde olacak.
Ayrıca TC Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacak.
MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Başvurusu kabul edilen sözleşmeli er adaylarının seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih MSB'nin personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacak. Bu nedenle adayların başvuru esnasında özellikle cep telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde girdiklerinden emin olmaları gerekiyor.
SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.
Başvuru Koşulları:
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatınyapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 tarihinden sonra doğanlar),
Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 tarihi ile 31 Aralık 2001 tarihleri arasında doğanlar),(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak, 6/14
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya daözel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık,ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyettebulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,
(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),
(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,
(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.
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