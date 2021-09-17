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Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı iş yerlerine daimi personel alımı yapılacak

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı iş yerlerine daimi personel alımı yapılacak

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı iş yerleri ve bakım-onarım hizmetleri meslek görevlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi personel alımı yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Bakanlığa bağlı iş yerleri ve meslek kollarında görevlendirilmek üzere 2 bin 533 daimi personel kadrosu için İŞKUR üzerinden başvurular alındı

28 Temmuz tarihinde noter huzurunda yapılan kuraya göre seçilen adayların belge kontrolleri sonlandırıldı.

Belge kontrolü sonuçları ile sınav tarihlerine, "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden erişilebilecek.

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