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18.09.2019

İSPARK görevlisinden skandal sözler: Gabar da var, Kato da var | Video

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldikten hemen sonra İSPARK'tan 240 işçi çıkarmış ve yerine yeni işçi alımları yapmıştı. Bu olaylarla gündeme gelen İSPARK'ta skandal bir olay yaşandı. İSPARK'ta çalışan görevli, kendisine "Boş yer var mı?" sorusunu soran sürücüye "Gabar'da da var, Kato'da da var" cevabını verdi.

23 Haziran seçimleri sonrasında göreve gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işçi çıkarıp yeni alımlar yaptığı İSPARK'ta bir skandal yaşandı.

İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK)'ta görevli bir kişi, kendisine boş yer var mı diye soran sürücülere, "Kato'da var, Gabar'da var' cevabını verdi.

Kilisli olduğunu söyleyen İSPARK çalışanının bu cevabı sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve kullanıcılar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

MELİH GÖKÇEK'İN O SÖZLERİNİ HATIRLATTI
İSPARK çalışanının bu cevabı akıllara eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melig Gökçek'in 31 Mart yerel seçimleri öncesinde "İmamoğlu İstanbul'u kazanırsa, İSPARK HDP'lilere teslim edilecek." İfadelerini getirdi.

GÖREVE GELDİĞİ GİBİ İSPARK'TAN İŞÇİ ÇIKARMIŞTI!
Yerel seçimlerin ardından göreve başlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraklerinden olan İSPARK'ta çalışan 240 işçinin işine son vermişti.

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