Adalar Belediyesi’nden skandal uygulama! Kendini mahkeme yerine koydu

Adalar Belediyesinin yazdığı cevabi yazısında, tehdit, görevi kötüye kullanma olduğunu belirten Pekin, "Adalarda bu yöneticilerle hiçbir vatandaşın mal ve iş güvenliği koruma altında değildir. Acilen bu duruma devletin yetkili makamlarının müdahale etmesi gerekiyor. Çok açık olan kanun hükümleri bu ilçede göz ardı edilmektedir. Sanki burada başka bir devletin kanunları uygulanmaktadır" ifadelerine yer verdi.