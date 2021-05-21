CHP'li Adalar Belediyesi'nde skandal büyüyor! Düşme noktasına geldi!

Kesin Hesap teklifinde harcanan paraların gelir ve gider bütçesiyle uyuşmaması, harcanan ve bankalardan alınan 6 milyon TL'nin buharlaşması sonrasında salt çoğunlukla reddedilen Adalar Belediyesi 2020 Mali yılı Kesin Hesap teklif ile meclis feshedildi. Bu aşamadan sonra SAYIŞTAY devreye girerek belediyenin hesaplarını inceleyecek. SAYIŞTAY, ret oyunun gerekçeli mi, gerekçesiz mi? usulsüzlük var mı? tespitlerini yapacak. Bütçenin retti doğruysa, ret oyu salt çoğunluğu ile verildiği için İçişleri Bakanlığı'nın Adalar Belediyesi'ne Belediye Başkanı Erdem Gül'ü, görevi kötüye kullanmak ve usulsüzlük yapmak, kamu kaynaklarında zarara ve zimmete geçirmek gibi suçlardan görevden alarak yerine kayyum ataması gerekecek.