İşte Batı Karadeniz’deki sel felaketinde kaybolan 15 vatandaşın isimleri

Aranan isimlerden bir tanesi olan Orhan Kalabalık'ın sel felaketinde mahsur kalanlara yardım ederken sele kapıldığı ortaya çıktı. Bir diğer aranan isim 26 yaşındaki genç futbolcu Eray Çelebi'nin ise antrenman yaptığı esnada sele kapıldığı, selin şiddetini arttırması üzerine arkadaşlarını arayarak, "Beni kurtarın, burayı sel bastı" dediği öğrenildi.

Batı Karadeniz'deki sel felaketinde kaybolan vatandaşların arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Sabah, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hala arandığını duyurduğu 15 kişinin isimlerine ulaştı. 8 kişinin Bozkurt'ta 1'inin İnebolu'da, 6'sının ise Sinop'un Ayancık ilçesinde arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. İşte o isimler: Ecrin Yücel, Yusuf ve Orhan Kalabalık, Şeyma Avcı, Eray Çelebi, Aygün Hakman, Avni Hararcı, Mehmet Başbuğ (Bozkurt), Rabia Aydemir (İnebolu), Şükrü Özdemir, Muhammet ve Melike Demirkol, Hayrettin ve Alperen Demirbaş, Faruk Adak.