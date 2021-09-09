Bozkurt’ta sel felaketinde köprüdeki 200 kişinin hayatını kurtardı





" İNSANLAR, ARAÇLAR, AĞAÇLAR GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDEN SANKİ BİR HARİTA ŞERİDİ GİBİ GELİP GEÇTİ "

Uyarı yaptıkları sırada çaydaki taşkının artarak geldiğini söyleyen Yücetürk, "Gördüğümüzde geç kalmıştık. Kendi oğlum, ben, istasyon müdürüm Salih abi ile bir elemanımız ve bir müşterimiz kalmıştı istasyonda. Oğlum, sel suları gelince yan tarafta bulunan nalburun kepçesini aldı ve kepçenin üzerinde oğlumu gördüğümde 'baba' demeye kalmadı, dizlerimizin üzerine sel suları çıktı. Hemen kepçeye atladık, istasyonu terk edip Abana yoluna çıkmak isterken binaların arasından nehir gibi sel sularının aktığını gördük. Zoraki benzinliğe gerin dönüp kendimizi istasyonun çatısına güç bela zor attık. 4-5 saat boyunca benzinliğin çatısında mahsur kaldık. Sular, dağlar olup taştı. Şehir merkezinde üç kere nehir akıp geçti. Diğer nehir ayrı aktı. Sular yükseldi, arabalar suyun yüzünde yüzer oldu. İnsanlar, araçlar, ağaçlar gözümüzün önünden sanki bir harita şeridi gibi gelip geçti" diye konuştu.

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