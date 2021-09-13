İstanbul’da trafik mesaisi erken başladı! Sürücülere çile oldu

VATANDAŞLAR İÇİN ÇİLE HALİNE GELDİ

A Haber ekipleri her geçen saat artan trafiği bölgeden aktardı. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, "Son zamanlarda içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Trafik çilesi de her geçen saat artıyor. Yoğunluk seviyesi yüzde 60'lara ulaştı. Sürücüler için çile haline gelmiş durumda. Öte yandan toplu taşıma araçlarında ve duraklarda da yoğunluk var. Çoğu noktada trafik durma noktasına geldi." ifadelerini kullandı.