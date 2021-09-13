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İstanbul’da trafik mesaisi erken başladı! Sürücülere çile oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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İstanbul’da trafik mesaisi erken başladı! Sürücülere çile oldu

Son dakika haberine göre: İstanbul’da haftanın ilk iş gününde erken saatlerden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. A Haber ekipleri farklı noktalardan trafikteki son durumu aktardı. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, "Trafik çilesi de her geçen saat artıyor. Yoğunluk seviyesi yüzde 60’lara ulaştı." dedi.

İstanbul'da haftanın ilk iş ve okul gününde hem vatandaşlar hem de öğrenciler yollara döküldü. İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 55'lere ulaştı.



Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Şirinevler metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanırken, Şirinevler otobüs durağında araç bekleyenler zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti Saadetdere mevkisinde başlayan trafik, Halıcıoğlu'na kadar devam ederken, ters istikamette trafik akışı bazı noktalarda yavaşlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün giriş ve çıkışlarında yoğunluk görülüyor.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe ve Ataşehir arasında trafikte yoğunluk yaşanıyor. D-100 kara yolunda ise Ankara istikametinde Göztepe ve Kartal, Edirne istikametinde ise Pendik ve Kartal arasında yoğunluk nedeniyle trafik akışında aksama yaşanıyor.

OKUL TAŞITLARINA YÖNELİK 'TAM KAPSAMLI' DENETİM

2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminin başlaması ile birlikte trafik ekipleri, okul taşıtlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Sürücülerin gerekli evrak ve belgeleri incelenerek korona virüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.



Yaklaşık 1.5 yıl aranın ardından öğrenciler geçtiğimiz Pazartesi günü yüz yüze eğitime başladı. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminin başlaması ile birlikte trafik ekipleri okul taşıtlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Beyoğlu'nda ekipler, yol kapama noktaları oluşturarak okul servislerini denetledi. Sürücülerin gerekli evrak ve belgeleri incelenerek korona virüs tedbirleri hatırlatıldı. Yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

VATANDAŞLAR İÇİN ÇİLE HALİNE GELDİ

A Haber ekipleri her geçen saat artan trafiği bölgeden aktardı. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, "Son zamanlarda içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Trafik çilesi de her geçen saat artıyor. Yoğunluk seviyesi yüzde 60'lara ulaştı. Sürücüler için çile haline gelmiş durumda. Öte yandan toplu taşıma araçlarında ve duraklarda da yoğunluk var. Çoğu noktada trafik durma noktasına geldi." ifadelerini kullandı.

İstanbul’da trafik çilesi! İSTANBUL'DA TRAFİK ÇİLESİ!

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