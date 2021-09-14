Başkan Erdoğan'dan Milli Eğitim Şûrası mesajı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden Milli Eğitim Şûrası mesajı verdi. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Millî Eğitim Şûrası’nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Millî Eğitim Şûrası’nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayımladı.
Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Milli Eğitim Şurası'nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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