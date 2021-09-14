Son dakika: Siyasette laiklik tartışmaları! Bahçeli sert çıktı: Ne dinimize laf söyletiriz ne de Cumhuriyet’in sütununu kırdırırız

"TAHAMMÜLSÜZLÜK ZEHİRDİR"

İslam hoşgörü dinidir. Rahmet elçisi Efendimizin hayatı, hadisleri; akıl, adalet ve haysiyetle pekişmiş muamele ve mücadelesi hepimize örnektir. Huzurlu bir toplum hayatı için hoşgörü altın bir davranış kalıbıdır. Tahammülsüzlük zehirdir, girdiği bedeni ve zihni her zaman mahvedecek, bir süre sonra da nefret salgınına dönüşecektir.

"HOŞ GÖREN HER ZAMAN HOŞ GÖRÜLMEYE MÜSTAHAKTIR"

Manevi hoşgörü acziyet değil, mükâfatını Allah'tan bekleyen ve dileyen ihlaslı bir teslimiyet halidir. Bununla birlikte hoşgörü demek; hiç kimseyi ayıplamamak, kırıcı ve aşağılayıcı olmamak, farklı inanç ve düşüncelere müsamaha göstermek demektir.

Onurlu ömründe Resullullah kötülüğe bile kötülükle cevap vermemiştir. Nitekim hoş gören her zaman hoş görülmeye müstahaktır.