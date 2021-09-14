Bill Gates'ten ezber bozan açıklama
Son dakika haberine göre: Dünya yaklaşık iki yıldır koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. 2015 yılında 'dünya bir salgın hastalığa hazır değil' uyarısı yapan Bill Gates, yeni gündem belirleyen açıklamalara imza attı.
Son dönemde varyantlar ile gündemde olan virüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken Bill Gates'ten çok konuşulacak bir uyarı geldi.
Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkardı.
'BİR SONRAKİ SALGINA HAZIR DEĞİLİZ!
The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Gates şimdi de bir sonraki pandemiye hazır olmadığımızı söylüyor.
'Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.
Gates'e göre bu kapasiteye sahip fabrikaları kuracak yeteneğe sahibiz. Ancak tek eksik olan şey henüz bu konuda gerekli adımların atılmaması.
Gates'in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı , Pazartesi günü yayınlanan bir raporda , ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.
Raporda, pandemiyi sona erdirmek için kullanılan araçların büyük ölçüde diğer bulaşıcı hastalıklarla savaşmak için kullanılanlarla aynı olduğu belirtildi
Aynı raporda aşı adaletsizliğine dikkat çekildi ve bunun salgına karşı dünyanın en büyük sorunlarından birisi olduğu vurgulandı.
ABD BİRİNCİ SIRADAKİ YERİNİ KORUYOR
Öte yandan dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 225 milyon 736 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 648 bine, iyileşenlerin sayısı 202 milyon 398 bine çıktı.
Vaka sayısı ABD'de 41 milyon 865 bini, Hindistan'da 33 milyon 287 bini, Brezilya'da 20 milyon 999 bini ve İngiltere'de 7 milyon 256 bini geçti.
ABD'de yapılan ankette, ülkenin yarısından fazlasının iş yerleri, okullar ve spor müsabakalarında Kovid-19 aşısı şartı getirilmesine sıcak baktığı belirtildi.
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