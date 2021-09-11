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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

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Giriş Tarihi: 11.09.2021 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, 'Haince, alçakça saldırıda arkadaşlarımız şehit oldu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' dedi.

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