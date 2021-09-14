Dışişleri Bakanlığı son dakika Volkan Bozkır açıklaması: Ortaya koyduğu liderlik takdirle karşılanmıştır

EŞİT TEMSİL ÇABASI

Sayın Bozkır, görevi süresince, COVID-19 pandemisinin getirdiği kısıtlamalara rağmen Genel Kurul çalışmalarının kesintisiz biçimde devamını sağlamış, uluslararası toplumun vicdanını yaralayan Filistin, Suriye ve Myanmar gibi krizlerin Genel Kurul'da ele alınmasına yönelik çabalara öncülük etmiş ve tüm üye devletlerin eşit temsil edildiği Genel Kurul'un güçlendirilmesine yönelik çabalara destek vermiştir.

TAKDİRLE KARŞILANDI

Sayın Bozkır, ayrıca, çoktaraflılık ilkesinin güçlendirilmesi, en az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile dünyanın çeşitli bölgelerinde çatışma, doğal afetler ve insani krizlerden etkilenen gruplara destek verilmesi ve kadınların toplum hayatındaki rolünün güçlendirilmesi konularına öncelik atfetmiş, resmi ziyaretleri aracılığıyla bu konuları uluslararası kamuoyunun da dikkatine getirmiştir.

Sayın Bozkır'ın ortaya koyduğu gerçekçi, kararlı ve duyarlı liderlik uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler camiasınca takdirle karşılanmıştır.

Sayın Bozkır'ı başarılı Genel Kurul Başkanlığı için tebrik ediyor, halefi Maldivler Dışişleri Bakanı Sayın Abdulla Shahid'e BM 76. Genel Kurul çalışmalarında başarılar diliyoruz.