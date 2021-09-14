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Dışişleri Bakanlığı son dakika Volkan Bozkır açıklaması: Ortaya koyduğu liderlik takdirle karşılanmıştır

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Giriş Tarihi: 14.09.2021 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021
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Dışişleri Bakanlığı son dakika Volkan Bozkır açıklaması: Ortaya koyduğu liderlik takdirle karşılanmıştır

Dışişleri Bakanlığı tarafından eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır’ın Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini tamamlamasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Sayın Bozkır’ın ortaya koyduğu gerçekçi, kararlı ve duyarlı liderlik uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler camiasınca takdirle karşılanmıştır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadai Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini tamamlamasına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

75 YILLIK TARİHİNDEKİ İLK TÜRK

Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, 14 Eylül 2020 tarihinde üstlendiği Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini bugün tamamlamıştır. Genel Kurul Başkanlığı, Birleşmiş Milletler teşkilatında seçimle işbaşına gelinen en üst düzeyli görevdir. Sayın Bozkır, Birleşmiş Milletler'in 75 yıllık tarihinde bu görevi yürüten ilk Türk vatandaşı olmuştur.

EŞİT TEMSİL ÇABASI

Sayın Bozkır, görevi süresince, COVID-19 pandemisinin getirdiği kısıtlamalara rağmen Genel Kurul çalışmalarının kesintisiz biçimde devamını sağlamış, uluslararası toplumun vicdanını yaralayan Filistin, Suriye ve Myanmar gibi krizlerin Genel Kurul'da ele alınmasına yönelik çabalara öncülük etmiş ve tüm üye devletlerin eşit temsil edildiği Genel Kurul'un güçlendirilmesine yönelik çabalara destek vermiştir.

TAKDİRLE KARŞILANDI

Sayın Bozkır, ayrıca, çoktaraflılık ilkesinin güçlendirilmesi, en az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile dünyanın çeşitli bölgelerinde çatışma, doğal afetler ve insani krizlerden etkilenen gruplara destek verilmesi ve kadınların toplum hayatındaki rolünün güçlendirilmesi konularına öncelik atfetmiş, resmi ziyaretleri aracılığıyla bu konuları uluslararası kamuoyunun da dikkatine getirmiştir.

Sayın Bozkır'ın ortaya koyduğu gerçekçi, kararlı ve duyarlı liderlik uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler camiasınca takdirle karşılanmıştır.

Sayın Bozkır'ı başarılı Genel Kurul Başkanlığı için tebrik ediyor, halefi Maldivler Dışişleri Bakanı Sayın Abdulla Shahid'e BM 76. Genel Kurul çalışmalarında başarılar diliyoruz.

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