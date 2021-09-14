CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ihaleyi verdi VIP aracı kaptı!

İHALEYİ ALAN FİRMADAN HİBE!

2021 model lüks minibüste dev plazma TV, internet bağlantısı ve bluetooth, derin donduruculu buzdolabı, deri ve ısıtmalı koltuklar, lüks iç aydınlatma dikkat çekiyor. Satın alınması halinde değeri 1,5 milyon TL olan VIP aracın, kiralanması durumunda ise günlüğüne en az 400 TL, aylığına ise en düşük 10 bin TL ödenmesi gerekiyor.