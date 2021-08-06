FETÖ’cü Akın İpek’e kayyum tokadı! Hisseler uçuşa geçti

İngiliz mahkemeleri kararda ayrıca, Koza Altın'ı temsil eden kayyumların veya yönetim kurulu üyelerinin bu yetkilerinin Türk hukuku uyarınca belirleneceğini ve Türk hukuku uyarınca ilgili kişilerin tartışmasız olarak yetkili olduğunun İngiliz mahkemeleri tarafından kabul edildiğine karar verdi. Akın İpek'in kaçmadan önce Londra'da Koza Ltd. adlıyla bir madencilik şirketi kurduğu ve usulsüz olarak buraya 60 milyon pound kaçırdığı tespit edilmişti. Bu kararla İpek'in aktardığı 60 milyon pound geri gelecek.