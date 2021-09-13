1936 Türkiye Güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu 25 milyonluk mirasını bakın kime bıraktı?

16 YIL SONRA KARAR ÇIKTI

Mahkeme, 16 yıllık davanın gerekçeli kararını açıkladı. Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun 3 Mayıs 2000 tarihinde kendi el yazısıyla vasiyetname düzenlediğinin anlatıldığı gerekçeli kararda, "Sakaoğlu vasiyetinde, Fatih'teki dairesinin kirası ile bankadaki dolar ve Türk lirası cinsinden paranın sonsuza kadar kalmak şartı ile faizlerinin 3 ayda bir alınarak Fatih İtfaiye erlerinin müdüründen kapıcısına kadar eşit miktarda ödenmesini, manevi oğlu Mustafa Bakır'a faiz ve kiradan pay verilmesini, mirasından mahrum ettiği kardeşine pay verilmemesini vasiyet etmiştir. Sakaoğlu'nun bu vasiyeti 30 Ocak 2004 tarihinde İstanbul 17. Noterliği'nde onaylanmıştır.