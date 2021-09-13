1936 Türkiye Güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu 25 milyonluk mirasını bakın kime bıraktı?
1936 Türkiye Güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu İstanbul’un Fatih ilçesinde 1909 yılında dünyaya geldi. Sakaoğlu, 4 ve 90 yaşında 2 defa yangında mahsur kaldı. Türkiye Güzeli’nin, 2 kere hayatını kurtaran Fatih İtfaiye Teşkilatı’nda görevli 272 itfaiyeciye bıraktığı miras davasının gerekçeli kararı açıklandı.
1936 Türkiye Güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu, İstanbul Fatih'te 1909'da dünyaya geldi. 4 ve 90 yaşında 2 defa yangının ortasında kaldı. Fatih İtfaiye Teşkilatı, Sakaoğlu'nu hem çocukken hem de yaşlılığında hayatını kurtardı.
1999'da kendisi gibi doktor olan Mustafa Sakaoğlu'nu kaybeden Mahmure Birsen Sakaoğlu, 3 Mayıs 2000 günü akıl sağlığı yerinde olduğuna dair rapor aldığı gün doktorlar eşliğinde el yazısıyla vasiyetnamesini kaleme aldı.
MİRASINI İTFAİYECİLERE BIRAKTI
Sakaoğlu, Fatih İtfaiyesi'nde çalışan müdüründen kapıcısına kadar tüm personele bankadaki parasının faizinin 3 ayda bir eşit şekilde dağıtılmasını vasiyet etti. Fatih İtfaiyesi'ne bağlı çalışanlar 16 yıl önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun vasiyetinin yerine getirilmesi için 'vasiyetnamenin tenfizi' davası açtı.
25 MİLYONLUK MİRAS
İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen vasiyetnamenin tenfizi (vasiyetnamenin yerine getirilmesi) davasının karar duruşmasında mahkeme, itfaiye çalışanlarının açtığı davayı kabul ederek Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun vasiyetinin yerine getirilmesine hükmetti. Hürriyet'in haberine göre mahkeme, Sakaoğlu'ndan miras kalan toplam 25 milyon liranın Fatih İtfaiye Teşkilatı'nda çalışan toplam 272 kişi arasında paylaştırılmasına karar verdi.
16 YIL SONRA KARAR ÇIKTI
Mahkeme, 16 yıllık davanın gerekçeli kararını açıkladı. Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun 3 Mayıs 2000 tarihinde kendi el yazısıyla vasiyetname düzenlediğinin anlatıldığı gerekçeli kararda, "Sakaoğlu vasiyetinde, Fatih'teki dairesinin kirası ile bankadaki dolar ve Türk lirası cinsinden paranın sonsuza kadar kalmak şartı ile faizlerinin 3 ayda bir alınarak Fatih İtfaiye erlerinin müdüründen kapıcısına kadar eşit miktarda ödenmesini, manevi oğlu Mustafa Bakır'a faiz ve kiradan pay verilmesini, mirasından mahrum ettiği kardeşine pay verilmemesini vasiyet etmiştir. Sakaoğlu'nun bu vasiyeti 30 Ocak 2004 tarihinde İstanbul 17. Noterliği'nde onaylanmıştır.
"VASİYETİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR"
Dava konusu el yazması vasiyetnamede açıklanan taşınmazdaki kira geliri ile bankadaki paranın faiz gelirinden faydalanacak olan Fatih İtfaiyesi'nde çalışan kişilerin kimler olduğunun araştırılması için bilirkişi raporu hazırlanmıştır. Bilirkişi raporu doğrultusunda tespit edilen itfaiye çalışanlarının açtığı vasiyetnamenin tenfizi davasının kabulüne karar verilerek vasiyetinin yerine getirilmesine karar verilmiştir" denildi.
272 KİŞİYE DAĞITILACAK
17 Aralık 2003'te 94 yaşında hayatını kaybeden eski Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun erkek kardeşi emekli Albay Selahattin İzmirli ve 4 yeğeni de mirastan pay istemişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet hizmetli alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 2021 Diyanet personel alımı başvuru şartları neler?
- İSKİ Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar su kesintisi hangi mahallelerde? 14 Eylül İstanbul su kesintisi nerede olacak?
- Heyecanlı bekleyiş! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Gözler ÖSYM’de! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?
- YKS ek tercihler başladı mı? 2021 YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman alınacak? 140 puan alanlar...
- 3.344 lira borç siliniyor! Ceza ve faizler ortadan kalkıyor! GSS borçluları için son fırsatlar!
- KYK sonuçları ne zaman belli olur? 2021 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı mı?
- Evde bakım maaşı yatan iller 13 Eylül Pazartesi! Evde bakım parası kaç ilde yattı?
- İŞKUR GSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2021 GSB güvenlik ve temizlik görevlisi kura sonucu isim listesi...
- Deniz Baykal sağlık durumu nasıl? Deniz Baykal kaç yaşında, son durumu nedir?
- ÖSYM son dakika: KPSS sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 Lisans KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 13 Eylül altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, 22-24 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?