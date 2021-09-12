FETÖ'cüler 340 bin TL değerindeki tekneyle Ayvalık'tan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
Son dakika haberine göre: Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'nce yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılamaları devam eden, askeriyeden ihraç edilen denizci teğmenler Ö.P., E.D. ve B.A. 340 bin TL değerindeki tekneyle Ayvalık'tan Yunanistan’a kaçmak üzereyken yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sıkı şekilde takip edilen FETÖ firarileri ve yargılamalarına devam edilenlerin yurt dışına kaçma çalışmalarının araştırılması kapsamında, görevlerinden ihraç edilen 3 denizci teğmenin yurt dışına kaçacağı tespit edildi.
Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla yargılanan ve dosyaları Yargıtay'da temyiz aşamasında bulunan Ö.P., E.D. ve B.A. operasyonla yakalandı. Ö.P.'nin 340 bin TL değerinde tekne aldığının tespiti üzerine yapılan takipte, Sahil Güvenlik ekipleriyle bilgi paylaşımı yapıldı.
Görevlerinden ihraç edilen 3 denizci teğmen, Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak üzereyken Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Adli işlemleri için Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce teslim alınan şüphelilerin üzerinden 15 bin TL, 2 bin 80 euro ve bin dolar ele geçirildi.
Öte yandan teknedeki aramalarda da 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 2 USB bellek ve 1 hard diske el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.P., E.D. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB SON DAKİKA: 2021-2022 Kasım ara tatili ne zaman? Okullar hangi tarihte kapanacak?
- ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF yaz okulu sınavı online, çevrimiçi mi olacak?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon Eylül ayında başlayacak mı?
- Faiz oranları ne zaman düşer? İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları düşer mi? Akbank, Vakıfbank, Halkbank...
- YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor 2021? Üniversite ek yerleştirme tarihleri açıklandı mı?
- Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası! Kafaları karıştıran açıklama! O isim son noktayı koydu...
- Emekliye çift maaş hakkı! SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı hepsine tanınıyor! Bu tarihlere dikkat...
- 8 maaş birden ödeme yapılıyor! Tek şartı bulunuyor! Sadece onlar para alamıyor...
- Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yok mu? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? 11 Eylül ATV yayın akışı...
- Milyonlarca emekliye müjde! 1.750 TL'ye kadar karşılıksız ödeme yapılıyor! Tek yapmanız gereken ise...
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile İOKBS sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak 2021?
- AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 Açık Lise kayıt yenileme nasıl, online mı olacak?