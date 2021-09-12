FETÖ’cüler 340 bin TL değerindeki tekneyle Ayvalık’tan Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla yargılanan ve dosyaları Yargıtay'da temyiz aşamasında bulunan Ö.P., E.D. ve B.A. operasyonla yakalandı. Ö.P.'nin 340 bin TL değerinde tekne aldığının tespiti üzerine yapılan takipte, Sahil Güvenlik ekipleriyle bilgi paylaşımı yapıldı.