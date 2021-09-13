13 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Terör örgütü PKK şüphelisi Edirne’den Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Terör örgütü PKK şüphelisi Edirne’den Yunanistan'a kaçarken yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
ABONE OL
Terör örgütü PKK şüphelisi Edirne’den Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitme hazırlığında olan terör örgütü PKK şüphelisi Edirne'de yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçiş yapacağı istihbaratı doğrultusunda Edirne'nin Uzunköprü ilçesi mevkiinde

PKK terör örgütü şüphelisi M.Y'nin içinde bulunduğu otomobilli durdurarak şüpheliyi gözaltına aldı.

Yunanistan'a kaçma girişiminde olduğu öğrenilen M.Y'nin "terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Türkiye-Azerbaycan-Pakistandan BORDO mesaj TÜRKİYE-AZERBAYCAN-PAKİSTAN'DAN "BORDO" MESAJ
Türkiye-Azerbaycan-Pakistandan BORDO mesaj

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA