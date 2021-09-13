Terör örgütü PKK şüphelisi Edirne’den Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçiş yapacağı istihbaratı doğrultusunda Edirne'nin Uzunköprü ilçesi mevkiinde



PKK terör örgütü şüphelisi M.Y'nin içinde bulunduğu otomobilli durdurarak şüpheliyi gözaltına aldı.



Yunanistan'a kaçma girişiminde olduğu öğrenilen M.Y'nin "terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.



Gözaltına alınan şüphelinin ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN