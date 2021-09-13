SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka vefat ve aşılama tablosu (13 Eylül 2021)
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 13 Eylül 2021 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) vaka, vefat ve aşılama tablosunu duyurdu.
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, 13 Eylül 2021 tarihine ait korona virüs (Kovid-19) vaka, vefat ve aşılama tablosunu duyurdu.
231 VEFAT, 24.613 VAKA
13 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 24 bin 613 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 231 oldu.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (13 EYLÜL 2021)
Bir günde toplam 319 bin 110 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 26 bin 52 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.
En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 83,42 oldu.
2. doz ortalaması yüzde 65,47 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 102 milyon 431 bin 607'e yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Kilis, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Çanakkale Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA GÜMÜŞHANE'DE
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 64,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Gümüşhane'yi sırasıyla Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı" dedi.
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