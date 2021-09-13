13 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sedanur Şen'in şüpheli ölümüyle ilgili davada flaş gelişme

Son dakika: Sedanur Şen'in şüpheli ölümüyle ilgili davada flaş gelişme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
ABONE OL
Son dakika: Sedanur Şen’in şüpheli ölümüyle ilgili davada flaş gelişme

Son dakika haberleri... Türkiye Sedanur Şen'in şüpheli ölümüyle sarsılırken davada sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Maltepe'de Sedanur Şen'in otel odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Serdar Yazıcı'nın adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

İstanbul Maltepe'de kaldığı rezidansta ölü bulunan 24 yaşındaki Sedanur'un, yanında bulunan şüpheli Serdar Yazıcı'nın 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Mahkemesi, savcılığın tutuklanmasını talep ettiği şüpheli Serdar Yazıcı hakkında, "Atılı bulunan suçun niteliği her ne kadar kuvvetli suç şüphesi mevcut ise de, bunun tutuklama kararı verilebilmesi için yeterli olmaması, şüphelinin uzun süredir aynı adreste oturuyor olması, iş sahibi olması" gerekçeleriyle tutuklama kararı vermedi.
Turizm ve otelcilik mezunu 24 yaşındaki Sedanur Şen'in 9 Eylül'de Maltepe'de bir rezidansta ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada mahkeme, savcılığın tutuklama talebine rağmen, "kuvvetli suç şüphesi olduğu" tespiti yaparak adli kontrol kararı verdi. Mahkeme kararında şüphelinin "uzun süredir aynı adreste oturduğunu, sabit ikametgahı, iş sahibi olduğunu, delillerin büyük oranda toplanmış olmasını, kaçacağına ve delilleri karartabileceğine ilişkin dosyaya yansıyan bilgi, belge ve iddianın bulunmaması" gerekçe gösterdi.

"SIVI UYUŞTURUCU ALDIK BİRER BARDAK İÇTİK"
Şüpheli Serdar Yazıcı'nın mahkemede verdiği ifade de ortaya çıktı. Şüpheli Serdar Yazıcı, 10 gün önce tanıştıklarını, otel odasını Sedanur Şen'in tuttuğunu ve burada birlikte uyuşturucu aldıklarını ileri sürdü. Cinsel ilişkiye girdikten sonra Sedanur Şen'in annesinin araması nedeniyle otelden ayrıldıklarını söyleyen Şüpheli Serdar Yazıcı, daha sonra mesaj göndererek kendisini almasını istediğini anlattı. Genç kadını önce Beşiktaş'a bıraktığını daha sonra birlikte Taksim'e gittiklerini söyleyen şüpheli Serdar Yazıcı, Sedanur'un Taksim'den sıvı uyuşturucu aldığını, sonra birlikte otele döndüklerini, birer bardak içtiklerini ileri sürdü.

"HEYECANLA TÜM UYUŞTURUCULARI SİLAH VE PARA ÇANTASINA KOYDUM"
Şüpheli Serdar Yazıcı, uyuyakaldıklarını, sabah kapının çalmasıyla uyandığını, Sedanur'un morardığını gördüğünü, o esnada heyecanla odada bulunan tüm uyuşturucu maddeleri, silah ve paranın olduğu çantanın içine koyduğunu ileri sürdü. Daha sonra otel görevlilerine ambulans çağırmaları için haber verdiğini söyleyen şüpheli Serdar Yazıcı, üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

"TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK" SUÇLAMASI YAPILDI
İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Mahkemesi, savcılığın 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklanmasını talep ettiği şüpheli Serdar Yazıcı hakkında yurtdışı çıkış yasağı, pazartesi ve Cuma günleri 08.00-24.00 saatlerinde karakolda imza atması tedbirleri uygulanmasına karar verdi. Şüpheli Serdar Yazıcı adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakıldı.

Otel odasında ölü bulunan kızın ailesi konuştu OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNAN KIZIN AİLESİ KONUŞTU
24 yaşındaki kadın otel odasında ölü bulundu 24 YAŞINDAKİ KADIN OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
Otel odasında ölü bulunmuştu! Seda Nur Şen’in acılı ailesi konuştu OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNMUŞTU! SEDA NUR ŞEN'İN ACILI AİLESİ KONUŞTU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA