Son dakika: Sedanur Şen’in şüpheli ölümüyle ilgili davada flaş gelişme

İstanbul Maltepe'de kaldığı rezidansta ölü bulunan 24 yaşındaki Sedanur'un, yanında bulunan şüpheli Serdar Yazıcı'nın 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Mahkemesi, savcılığın tutuklanmasını talep ettiği şüpheli Serdar Yazıcı hakkında, "Atılı bulunan suçun niteliği her ne kadar kuvvetli suç şüphesi mevcut ise de, bunun tutuklama kararı verilebilmesi için yeterli olmaması, şüphelinin uzun süredir aynı adreste oturuyor olması, iş sahibi olması" gerekçeleriyle tutuklama kararı vermedi.

Turizm ve otelcilik mezunu 24 yaşındaki Sedanur Şen'in 9 Eylül'de Maltepe'de bir rezidansta ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada mahkeme, savcılığın tutuklama talebine rağmen, "kuvvetli suç şüphesi olduğu" tespiti yaparak adli kontrol kararı verdi. Mahkeme kararında şüphelinin "uzun süredir aynı adreste oturduğunu, sabit ikametgahı, iş sahibi olduğunu, delillerin büyük oranda toplanmış olmasını, kaçacağına ve delilleri karartabileceğine ilişkin dosyaya yansıyan bilgi, belge ve iddianın bulunmaması" gerekçe gösterdi.