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İzmir'deki FETÖ davasında tuhaf olay! Yargıtay'ın emsal kararı yok sayıldı

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Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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İzmir’deki FETÖ davasında tuhaf olay! Yargıtay’ın emsal kararı yok sayıldı

FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir’de gerçekleştirilen son operasyonda tutuklamaya sevk edilen 143 şüpheliden 43’ü adli kontrolle serbest bırakıldı. İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin ankesörlü telefonla yalnızca bir kez ardışık aranmanın FETÖ üyeliği suçu için yeterli olabileceğine yönelik kararına rağmen, aralarında 46 kez ardışık aranmaya takılan 1 şüphelinin de yer aldığı 5 eski askeri öğrenci hakkında verdiği karar dikkat çekti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili Can Tuncay tarafından yürütülen 42 il ve KKTC'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 143 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk oldu. 43 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 100 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin sorguları çeşitli Sulh Ceza Hakimliklerince gerçekleştirildi.



1 KEZ ARDIŞIK ARANMA FETÖ ÜYELİĞİ İÇİN YETERLİ
Tutuklanmaları talebiyle İzmir Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen Yasin Y., Şevket B., Yunus E., Ahmet D., Mustafa K., Yusuf G., Hamdi G. isimli 5 askeri öğrenci çok sayıda ardışık aranmaya takılmalarına rağmen adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin ankesörlü telefonla yalnızca bir kez ardışık aranmanın FETÖ üyeliği suçu için yeterli olabileceğine yönelik kararı sonrası verilen karar dikkat çekici bulundu.



46 KEZ ARDIŞIK ARANDI AMA SERBEST KALDI
Şüphelilerden Mustafa K.'nın 46 kez ardışık arandığı, Yasin Y. ve Şevket B.'nin 10 grup ardışık aranma, Yunus E.'nin 6 grup ardışık aranma, Ahmet D.'nin 3 grup ardışık aranma, Yusuf G.'nin 12 grup ardışık aranma, Hamdi G.'nin ise 11 kez grup ardışık aranmaya takıldığı tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı serbest kalan şüphelilerin tutuklanmaları istemiyle ilgili Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu.

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