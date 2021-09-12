Otel odasında ölü bulunmuştu! Seda Nur Şen’in acılı ailesi konuştu

"HİÇBİR SUÇU OLMAYAN BİR KIZ"

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Sedanur Şen'in cenazesi geçen Cuma Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Sedanur Şen'in babası İbrahim Şen, kızının bipolar hastası olduğu ve bu nedenle madde bağımlısı olduğu için tedavi gördüğünü söyleyerek, " 23 yaşındaki meleğimi toprağa verdim. Hiçbir suçu olmayan, sadece psikolojik rahatsızlığı olan tedavi gören bu arada psikolojik rahatsızlığından dolayı maddeye bulaşan bir kız. Tedavi görüyordu, hem madde hem de psikolojik. Bipolardı benim çocuğum. Melekti yani onu diyebilirim. Herkes tanıyor biliyor bizi. Yalan konuşacak bir şeyim yok. Benim çocuğumu kandırdılar. Benim çocuğuma çip taktılar madde kullanmayı engelleyici. Bir sürü ilaç verildi. Doktor kontrolünde eve getirildi." dedi.