MİT’ten Sakarya’daki patlama hakkında flaş rapor! Havai fişek fabrikasındaki patlama sabotaj mı?

"PATLAMA SONRASINDA KULAKLARIM 1 HAFTA DUYMADI"

Patlama esnasında fabrikada bulunan Oktay T. duruşmada, "Patlama anında fabrikadaydım. Patlamadan sonra 1 hafta kulaklarım duymadı. Fitil bölümünde çalışırken bize yanmaz kıyafet verdiler ama kıyafet bez parçası olduğu için kendiliğinden bile yanıyordu. Herkesten şikayetçiyim" dedi.

Mahkemede dinlenen tanık Remzi Ö., sanık iş güvenliği uzmanı A.B.'nin 4 senedir firmalarında, 18 aydır da havai fişek fabrikasında görev yaptığını ifade ederek, 21 Mayıs 2020'de izne ayrılmak istediğini ve fabrikada yaşadığı sorundan dolayı istifa etmek istediğini söyledi. Remzi Ö., "İhbar süresini doldurmak istiyor musun diye sorduğumda evet cevabını verdi ve hesaplamaya göre ihbar süresi 7 Temmuz'da bitiyor ve bundan kendisinin de haberi vardı. Firma olarak 5-6 senedir fabrikayla çalışıyoruz. Sanık A.B.'nin bir uyarısını sen bizden daha mı iyi biliyorsun diye terslemişler. A.B.'de de bunu bana söyledi. Sanık H.A.V. ile görüştüm ve böyle bir şey yapamazsınız, A.B.'nin dediklerini yapmak zorundasınız dedim. Genelde muhatabım H.A.V. olduğu için onunla görüştüm" diye konuştu.