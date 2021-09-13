Meral Akşener’den krizi örtbas etme çabası! Cihan Paçacı’nın Kılıçdaroğlu sözleriyle ilgili konuştu: Yanlış anlaşılma

"BİZE SORDUNUZ MU?"

Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu? Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İYİ Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı.