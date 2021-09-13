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Meral Akşener'den krizi örtbas etme çabası! Cihan Paçacı'nın Kılıçdaroğlu sözleriyle ilgili konuştu: Yanlış anlaşılma

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Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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Meral Akşener’den krizi örtbas etme çabası! Cihan Paçacı’nın Kılıçdaroğlu sözleriyle ilgili konuştu: Yanlış anlaşılma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK’lılara vaatleri, ittifak ortağı İYİ Parti'yi rahatsız etti. "Kendilerini yok saydığını" söyleyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, "Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yardımcısı Cihan Paçacı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Akşener, "Her partinin kendi kimliği var. Bazen iyi niyetle yapılmış açıklamalar yanlış da anlaşılabiliyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yardımcısı Cihan Paçacı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Tekil ve bize sormadan konuşuyor" eleştirisi hakkında konuştu. Yardımcısının sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunan Akşener, "Her partinin kendi kimliği var. Bazen iyi niyetle yapılmış açıklamalar yanlış da anlaşılabiliyor" dedi.

CHP LİDERİNİ HEDEF ALMIŞTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, ittifak ortağı İYİ Parti'yi rahatsız etmiş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, şu sözlerle CHP liderini hedef almıştı:

"Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK'lılara vaatlerde bulunuyor. Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu? Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İYİ Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı."

"BİZE SORDUNUZ MU?"
Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu? Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İYİ Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı.

AKŞENER'DEN KRİZİ ÖRTBAS ÇABASI: YANLIŞ ANLAŞILMIŞ
Bu sözlere ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'de açıklamalarda bulundu. Yardımcısının sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu da açıkladı. Bir sorun yok. İttifak içinde her parti kendi kurumsal kimliğini elbette koruyor. Bazen iyi niyetle yapılmış açıklamalar yanlış da anlaşılabiliyor" ifadelerini kullandı.

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