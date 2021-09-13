Türkiye tamamen yerli olarak üretti! CATS Sistemi İHA üzerinde sergilenecek

Bilim ve teknoloji meraklısı çocuklar için 2019 yılında hayata geçirilen uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera, TEKNOFEST boyunca çocukları ağırlayacak. Tekno Macera, yeni neslin çocuklarına teknoloji, bilişim ve savunma sanayisi alanlarında doğru ve faydalı alışkanlıklar kazandırarak, onları çağın gerekliliği olan meraklı, araştırmacı ve üreten bireyler olma konusunda heveslendirmek amacıyla yürütülüyor. 2019 yılındaki TEKNOFEST'te çocuklar ve gençler tarafından en çok ziyaret edilen aktivite alanlarından olan Tekno Macera bu yıl da eğlenceli teknolojik uygulamalar ve dijital eğitim içerikleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.