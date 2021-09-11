11 Eylül 2021, Cumartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 11 Eylül Cumartesi

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Giriş Tarihi: 11.09.2021 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 11 Eylül Cumartesi

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 22 bin 923 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 259 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 144 hasta taburcu olurken bugün 314 bin 144 test yapıldı.

GÜNÜN VAKA TABLOSU

259 kişi vefat etti! Kovid-19 tablosu açıklandı 259 KİŞİ VEFAT ETTİ! KOVİD-19 TABLOSU AÇIKLANDI

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız." ifadelerini kullandı.

10 EYLÜL KOVID-19 TABLOSU

9 EYLÜL KOVID-19 TABLOSU

8 EYLÜL KOVID-19 TABLOSU

7 EYLÜL KOVID-19 TABLOSU

6 EYLÜL KOVID-19 TABLOSU

5 EYLÜL KOVID-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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