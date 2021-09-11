Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 11 Eylül Cumartesi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 22 bin 923 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 259 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 144 hasta taburcu olurken bugün 314 bin 144 test yapıldı.

GÜNÜN VAKA TABLOSU