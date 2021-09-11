Can Ataklı 28 Şubat darbecilerini savunmaya kalktı! TSK ve yargıya hakaretler!
Can Ataklı bir skandala daha imza attı. Başörtülü olduğu için okullara sokulmayan ve dini vecibelerini yerine getirmek isteyenlerin kamusal alanlardan silindiği 28 Şubat döneminin mimarlarından olan generallerin rütbeleri söküldü. 28 Şubat paşalarından hesap sorulmasından rahatsız olan Korkusuz yazarı Can Ataklı TSK'ya ve yargıya ağır hakaretlerde bulundu.
Başörtülü olduğu için okullara sokulmayan ve dini vecibelerini yerine getirmek isteyenlerin kamusal alanlardan silindiği 28 Şubat döneminin mimarlarından olan generallerden hesap soruluyor.
RÜTBELERİ SÖKÜLDÜ
Genelkurmay Personel Başkanlığı, 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi.
Emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp'ın rütbesi söküldü.
Genelkurmay Personel Başkanlığı, rütbesi sökülecek isimler arasında yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Hakkı Kılınç'a ilişkin yazıyı da İçişleri Bakanlığına yönlendirdi.
CAN ATAKLI RAHATSIZ OLDU
28 Şubat paşalarından hesap sorulmasından rahatsız olan Korkusuz yazarı Can Ataklı TSK'ya ve yargıya ağır hakaretlerde bulundu.
Ataklı şu skandal ifadeleri kullandı:
"Benim ordumun düştüğü hale bak. Milli Savunma Bakanlığı büyük bir keyifle açıklıyor. 28 Şubat'tan yargılanan ve mahkum olan generallerin hepsinin rütbesi sökülmüş atılmıştır.
28 Şubat'ta diyelim ki kötü şeyler yaptılar. 3-5 kişiyi mağdur ettiler diyelim. Kardeşim bunun karşılığı bu mu ya. 80 yaşındaki Çetin Doğan'ı hapse atarken hiç mi vicdanen sızlamamıyor içiniz?"
ASKERİ SESSİZ KALMAKLA SUÇLADI
"Şimdi çok merak ediyorum. Yanında emir subayı olarak mahiyetinde çalıştığınız bu komutanları şimdi böyle yaparken gıkınız bile çıkmıyor. Hiç bir vicdan ve ahlakınız yok."
DEMOKRASİYE İNANAN KOMUTANLARA HAKARET
Ataklı TSK'nın demokrasiye inanan komutanlarına da ağır hakaretlerde bulundu. Ataklı "Hiç mi utanmıyorsunuz? Biriniz bile ağzınızı aça mıyorsunuz. O genelkurmay başkanı o kuvvet komutanları… Aman abi susalım. Ne olur ne olmaz reis kızar bize. Bu kadar mı korkuyorsunuz. Yazık." dedi.
DARBE ÖZLEMİ DİLİNDEN DÜŞMÜYOR
Daha önce "darbe ihtimalini en az görenlerdenim Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için büyük bir doğal afet lazım" çıkışında bulunan Can Ataklı, Yargıtay binasının açılışında edilen duaları eleştirmiş ve darbe söylemlerinde bulunmuştu.
Ataklı, "Ordumuz maalesef hasta. Neden? Hiçbir refleks yok. Ordu öyle hastalanmış ki kolunu bile kıpırdatamıyor, ağzını açamıyor." İfadeleriyle askerin müdahale etmesini istemişti.
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