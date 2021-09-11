Can Ataklı 28 Şubat darbecilerini savunmaya kalktı! TSK ve yargıya hakaretler!

Ataklı şu skandal ifadeleri kullandı:

"Benim ordumun düştüğü hale bak. Milli Savunma Bakanlığı büyük bir keyifle açıklıyor. 28 Şubat'tan yargılanan ve mahkum olan generallerin hepsinin rütbesi sökülmüş atılmıştır.

28 Şubat'ta diyelim ki kötü şeyler yaptılar. 3-5 kişiyi mağdur ettiler diyelim. Kardeşim bunun karşılığı bu mu ya. 80 yaşındaki Çetin Doğan'ı hapse atarken hiç mi vicdanen sızlamamıyor içiniz?"

ASKERİ SESSİZ KALMAKLA SUÇLADI

"Şimdi çok merak ediyorum. Yanında emir subayı olarak mahiyetinde çalıştığınız bu komutanları şimdi böyle yaparken gıkınız bile çıkmıyor. Hiç bir vicdan ve ahlakınız yok."