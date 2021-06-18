18 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığı İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’ye verilen cezayı kınadı

Dışişleri Bakanlığı İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’ye verilen cezayı kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “ Müftüsü ’ye, Tek Hakimli Asliye Hukuk Mahkemesi’nde verilen 3 yıl ertelemeli 15 ay hapis cezasını kınıyoruz” denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2021
ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’ye verilen cezayı kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye, Selanik Tek Hakimli Asliye Hukuk Mahkemesi'nde verilen 3 yıl ertelemeli 15 ay hapis cezasını kınıyoruz. Sözkonusu karar, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığının kendi iradesiyle seçtiği Müftülere yönelik hukuki baskı ve yıldırma politikalarının bir başka tezahürüdür." denildi.

Açıklamada, "Geçmişte Müftülerin faaliyetleri bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından aleyhinde birçok ihlal kararı verilen Yunanistan, Müftülere yönelik temelsiz suçlamalarla yürüttüğü hukuki süreçlerle, adıgeçenlerin serbest bir şekilde dini ve toplumsal vazifelerini sürdürmelerini engelleme amacını gütmektedir. Bu haksız kararın, hukuki sürecin bundan sonraki safhalarında düzeltileceğini umuyoruz. Yunanistan'ı Batı Trakya Türk Azınlığı ve seçtiği Müftülerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden baskıcı uygulamalarına son vermeye bir kez daha davet ediyoruz. Batı Trakya Türk azınlığının uluslararası anlaşma ve sözleşmelerle güvence altına alınmış haklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA