Son dakika: Genelkurmay mahkemeye bildirdi: 28 Şubat generallerinin rütbeleri söküldü
Son dakika haberine göre Genelkurmay Personel Başkanlığınca Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen yazıda Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 13 emekli generalin haklarındaki mahkumiyet kararına istinaden TSK'dan çıkarıldıkları belirtildi. Hapis cezaları kesinleşen 5 orgeneral, 3 korgeneral, bir koramiral, 3 tümgeneral ve bir tuğgeneralin rütbesi sökülürken bir emekli jandarma korgenerale ilişkin yazı da İçişleri Bakanlığına yönlendirdi.
Genelkurmay Personel Başkanlığı, 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi.
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI TALİMAT VERDİ
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen 14 emekli generalin 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince rütbelerinin sökülmesi için 19 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanlığına yazı gönderdi.
Genelkurmay Başkanlığı da mahkemenin kararı doğrultusunda gerekli çalışmanın yapılması için emekli generallerin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlıklarına talimat verdi.
RÜTBELERİ SÖKÜLDÜ
Çalışmaların ardından Genelkurmay Personel Başkanlığı, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nun 50. maddesi gereğince sanıklar hakkında TSK'dan çıkarma işlemi yaptı.
Buna göre emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp'ın rütbesi söküldü.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA YÖNLENDİRİLDİ
Genelkurmay Personel Başkanlığı, rütbesi sökülecek isimler arasında yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Hakkı Kılınç'a ilişkin yazıyı da İçişleri Bakanlığına yönlendirdi.
Personel Başkanlığının Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği 9 Eylül tarihli yazıda rütbelerin sökülmesine ilişkin idari işlemin, sanıklar hakkındaki mahkumiyet kararına istinaden yapıldığı belirtildi.
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