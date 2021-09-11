Son dakika: Muğla’da korkutan deprem! 11 Eylül 2021 AFAD son depremler listesi

Muğla Datça'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 16.31'de yerin 8.02 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk gelen bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER (11 EYLÜL 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.09.11 16:35:29 36.3553 27.0317 8.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.09.11 16:31:01 36.3852 26.9778 8.4 -.- 4.3 4.3 AKDENIZ İlksel

2021.09.11 16:14:38 35.5242 31.7213 19.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel