Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! 11 Eylül 2021 AFAD son depremler listesi
Muğla'da deprem... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 8.02 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk gelen bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte AFAD'dan alınan verilere göre, 11 Eylül 2021 son depremler listesi...
Muğla Datça'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 16.31'de yerin 8.02 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk gelen bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER (11 EYLÜL 2021)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.09.11 16:35:29 36.3553 27.0317 8.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.11 16:31:01 36.3852 26.9778 8.4 -.- 4.3 4.3 AKDENIZ İlksel
2021.09.11 16:14:38 35.5242 31.7213 19.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.11 13:46:10 36.2953 27.0800 22.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.11 13:20:02 41.0690 29.1257 0.0 -.- 1.2 -.- GORELE-BEYKOZ (ISTANBUL) İlksel
2021.09.11 13:07:36 36.4010 26.9983 7.9 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel
2021.09.11 11:34:49 40.4092 29.2257 0.0 -.- 1.1 -.- GUVENLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2021.09.11 10:55:47 39.0043 30.2162 2.8 -.- 1.5 -.- AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.09.11 10:53:15 40.1095 28.8197 0.0 -.- 2.1 -.- GUNGOREN-NILUFER (BURSA) İlksel
2021.09.11 10:31:44 38.9222 26.0218 11.3 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.11 09:04:17 40.3867 32.2025 25.3 -.- 1.3 -.- DAGKUZOREN-CAMLIDERE (ANKARA) İlksel
2021.09.11 08:27:48 38.1942 23.4652 6.5 -.- 3.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.09.11 08:03:36 35.6665 27.0580 10.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.11 07:37:55 36.4057 27.1350 5.0 -.- 3.3 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.11 07:33:50 37.1968 28.7498 11.4 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2021.09.11 07:30:04 36.3512 27.0898 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.11 07:27:43 37.8565 33.0082 6.5 -.- 2.3 -.- GOCU-KARATAY (KONYA) İlksel
2021.09.11 07:21:40 35.9150 27.6148 6.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.11 05:46:00 36.4445 27.2263 5.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.11 05:37:08 36.3662 27.0920 7.4 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.11 05:30:39 40.4932 29.0233 5.4 -.- 2.5 -.- NARLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2021.09.11 05:27:45 36.3862 27.0793 4.9 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.11 05:25:02 35.9238 27.6273 11.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.11 04:46:02 35.1747 25.2285 13.4 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.11 04:18:17 39.6118 26.4790 12.6 -.- 1.6 -.- DIBEKLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2021.09.11 04:11:50 37.9745 27.1087 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.11 04:01:10 36.4433 27.2013 24.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.11 03:47:10 36.4165 27.1788 13.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.11 03:38:16 36.2343 27.0967 7.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.11 03:32:40 36.3023 27.1215 21.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.11 03:21:03 36.3023 27.1328 22.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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