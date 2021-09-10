10 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri FETÖ'nün Meksika imamı savunma yaptı! Örgütle ilişkisini inkar etti

FETÖ'nün Meksika imamı savunma yaptı! Örgütle ilişkisini inkar etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
ABONE OL
FETÖ’nün Meksika imamı savunma yaptı! Örgütle ilişkisini inkar etti

MİT operasyonu ile hemen hemen 2 sene önce Kamboçya’da yakalayarak Türkiye'ye getirilen ve FETÖ'nün "Meksika imamı" olduğu kaydedilen Osman Karaca, hakim karşısında savunma yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı olduğu belirtilen Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 14 Ekim 2019'da Kamboçya'da yakalanmış, 19 Ekim 2019'da da Türkiye'ye getirilmişti. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Karaca'nın savunmasını yaptı.

ÖRGÜTLE İLİŞKİSİNİ İNKAR ETTİ

"Silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından 19 yıla kadar hapsi istenen Karaca, aynı zamanda Meksika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğunu söyledi. FETÖ yapılanmasında üst düzey görevlerde bulunduğu belirlenen Karaca, örgüt ilişkilerini ise mahkemede inkar etti.

BAŞBAKAN YARDIMSINA ÇALIŞMIŞ

Kamboçya'ya Meksika pasaportu ile giriş yaptığını; vize, oturum ve çalışma izinlerinin tamamının Meksika pasaportu üzerinden alındığını anlatan Karaca, 2018 Ekim ayından beri Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de başbakan yardımcısının kızına ait özel bir eğitim şirketine dışarıdan eğitim danışmanlığı yaptığını söyledi.

OPERASYONA TEPKİ GÖSTERDİ

Phnom Penh'deki Türk Büyükelçiliği'nin talebi ile 14 Ekim 2019 saat 14.30 civarında ABA-BANK'ın Toul Kork/Phnom Penh şubesinde 10 kadar Kamboçya polisi tarafından gözaltına alındığını aktaran Karaca, "Gözaltına aldıktan sonra, Phnom Penh'deki İçişleri Bakanlığı binasındaki bir ofise götürdüler. 18 Ekim 2019 saat 22.00'ye kadar beni orada tuttular" dedi. Kamboçya polisinin ellerini yatağa kelepçeli olarak gözaltında tuttuğunu öne süren Karaca, daha sonra teslim edildiği Türk makamlarınca Kamboçya'dan İstanbul'a getirildiğini anlattı.

HAKİMİN SORULARINI GEÇİŞTİRDİ

Kronik sağlık sorunları olduğunu ileri süren Karaca, cezaevinde koğuştaki işlere katılmadığı için arkadaşlarının kendisine söylenmeye başladığı ifade etti. Hakimlerin sorularını ise Karaca, "bilmiyorum", "hatırlamıyorum" sözleriyle geçiştirdi. Mahkeme heyeti Karaca'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA