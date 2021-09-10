Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ilk kez konuştu: Üniversitenize sırtınızı dönerek sahip çıkamazsınız





Soru: Burslar konusu da gündemde, bursu kesilen öğrenciler olduğu iddia ediliyor, gerçeklik payı var mı?

Hayır. Söz konusu değil. Bizim kendi vakfımızın şartlı bağışları var, öğrenci bursları. 7 bin 548 adet burs veriliyor. Bunların verildiği öğrenci sayısı da 4 bin 180. Burslar farklı olduğundan adetler de farklı. Bu bursların verilmesi tamamen şeffaf kriterlere göre yapılıyor. Bizim çok düzgün işleyen bir burs komitemiz var. Onlar değerlendirirler ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burslarını verirler. Onlar da herhangi bir aksama ve kesilme söz konusu değil. Burslarda kesilme ve vermeme gibi bir şey yok. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun bursları var. Bunlar bizim tasarrufumuzda olan bir şey değil. Biz de öğrenci başına düşen burs sayısı bakımından sanırım 1. sırada olabiliriz Türkiye'de. Bu da çok kıymetli. Anadolu'dan gelen öğrencilerimiz var. Yiyecek alamayacak durumda olan öğrencilerimiz olabiliyor. Bizim için bu burslar kıymetli. Biz bunların üzerine titriyoruz. Bursları artırmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Bağışların toplanması... Farklı kurum ve kuruluşlardan burs kalemini sağlamak için bir dizi ziyarette bulunuyoruz. Öğrencilerin çok daha fazla burs alması için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Burslar kesinti olmadığı gibi kriterlerde de değişiklik söz konusu değil.

Soru: Protestolar devam ederse sizin bu duruma yaklaşımınız ne olacak?

Biz anlayışla karşılıyoruz. Bizler üniversitemize aşık olan insanlarız. Aşkın da gözü kördür. Bazen farklı şeyler yaptırabilir. Ben bu bağlamda değerlendiriyorum yaşananları. Eleştiri yapabilirsiniz ama başkalarını kırmak ve rencide etmek hoş bir şey değil. Kimse bunu yapmamalı. Özellikle Boğaziçi Üniversitesi. Bu kurumumuza zarar veren bir şey. Öğrencilerimizin protestolarını görebiliyorum. İnsan üzülüyor. Sonuçta bir zaman gelecek ve bu evlatlarımız farklı aşamaya geçecekler. Yaşları büyüyecek, hoca olacaklar, evlat sahibi olacaklar. Şu anda yaptıkları bazı şeyler hatırlarına gelirse bu onların kalplerinde üzüntüye yol açar. Hatırladıklarında 'Bunu keşke yapmasaydık.' diyebilirler. Bu üzüntüyü kimsenin yaşamasını istemiyorum.

Soru: Yaşanan bütün olumsuzlukları da göz önünde bulundurursanız, size, akademisyenlere ve öğrencilere yeni dönemde ne gibi görevler düşüyor?

Boğaziçi çok önemli bir değer. Bizim gözbebeğimiz. Bu kurumun bu hale gelmesi uzun bir zaman aldı. Hepimize düşen bu kurum için en iyisini yapmaya devam etmek. Kendimizi ispatladığımız şey mezunlarımız. Bu kadar kaliteli mezunumuzla her alanda var olmaya devam ediyoruz. Eminim birçok kişinin hayalinde buraya gelmek ve mezun olmak var. En azından çocukları için... Böyle bir değer için her türlü fedakarlığı yapmak ve bunu daha iyi hale gelmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Arkadaşlarımın da öğrencilerimizin de bunun için çaba göstereceğini düşünüyorum.

"EĞİTİMLERİN BİR KISMI ÇEVRİM İÇİ OLACAK"

Soru: Kovid-19 süreci eğitim kurumlarını da etkiledi. Boğaziçi bu süreci nasıl geçirdi, ne gibi hazırlıklarınız var?

Pandemi hepimiz için hasar sürecine yol açtı. Mart 2020'den beri ancak öğretim üyelerimizin fedakarca çabaları, idari kesimin çabaları ve mezunların el birliği sayesinde eğitimde herhangi bir aksama olmadı. Bunun için geçmiş yönetimimize de gerçekten teşekkür ediyorum. Özellikle de Prof. Dr. Mehmet Özkan'ın yönetimindeki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Pandemi onların döneminde geldi. Bir dizi tedbirler aldılar, gece gündüz canla başla çalıştılar. Bilgisayarı olmayan öğrencilerimize bunları sağladılar. Faklı kuruluşlardan bağışlar aldılar. Onlara bilgisayar ve tablet temininde epeyce fedakarlıkta bulundular. Bu süreci çevrim içi şekilde atlattık. Yeni dönemde ise yüz yüze eğitimin olması kaçınılmaz. Artık yüz yüze eğitim olacak ama bunun tamamının yüz yüze olması zor olacaktır. Mesafe ve sağlık şartlarının getirdiği bazı zorluklar var. Bu yüzden derslerin bir kısmı çevrim içi olacak. Hibrit bir modele gideceğiz bu akademik dönemde. Önümüzdeki yıl tamamen her şeyin yüz yüze olmasını temenni ediyoruz.