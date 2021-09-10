Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Sizlerle yüz yüze en son geçtiğimiz yılın Kasım ayında il kongremiz vesilesiyle bir araya gelmiştik. Ondan önce de 12 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın kurtuluş töreninde bir araya gelmiştik. Bugün bir kez daha kahramanlığın kitabını yazan Maraş'tayız. Türkiye'nin kalem kaşı, köşe taşı, tarihler inşa ettiren ustabaşı Kahramanmaraş. Bizi yine muhabbetle, samimiyetle bağrına bastı.

Toplu açılış törenimizin ardından da sanatı söz olan şairlerin şehrinde gençlerimizle şiir konuşacak, şiirle konuşacağız. Burası 7 güzel adamın şehridir. Burası aynı zamanda hepsinin yüreği birbirinden güzel 1.2 milyon Maraşlı'nın şehridir.

Bugün Maraş bizi bir kez daha tüm kalpleriyle bağrına bastı. Rabbim uhuletimizi güçlendirsin.

Aslında bu buluşmayı haftalar öncesinden planlamıştı. Akdeniz ve Ege'de yangınlarla, Karadeniz'de sellerle buluştuğumuz dönemden dolayı ziyaretimizi erteledik. Devletimiz afetlerin önlenmesi, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi, hasarların tazmini için çalışmaktadır. Durmak yok, yola devam dedik.

BOZGUNCULUK FAALİYETLERİNE MİLLETİMİZ İTİBAR ETMEMİŞTİR

Sosyal medya ve diğer mecralarda dolaşıma sokulan fitne, fesat ve bozgunculuk faaliyetlerin milletimiz itibar etmemiştir. Türkiye'nin ve Türk milletinin felaketinden kendine çıkar sağlama peşinde koşanlar bir kez daha hüsrana uğradılar. Bırakın proje ve gayreti hayalleri bile olmayanların sonu inşallah hep hüsran olacaktır.