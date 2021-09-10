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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 10 Eylül Cuma vaka tablosu

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Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 10 Eylül Cuma vaka tablosu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 23.562 kişi koronavirüse yakalanırken, 214 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı verilere göre son 24 saatte 318.835 kişi Kovid-19 testi yaptırdı. 35.083 kişi sağlığına kavuştu.

35 bin kişi iyileşti! 10 Eylül Kovid-19 tablosu açıklandı 35 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ! 10 EYLÜL KOVİD-19 TABLOSU AÇIKLANDI

GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklama, ''Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız.'' ifadelerini kullandı.

9 EYLÜL KOVID-19 TABLOSU

8 EYLÜL KOVID-19 TABLOSU

7 EYLÜL KOVID-19 TABLOSU

6 EYLÜL KOVID-19 TABLOSU

5 EYLÜL KOVID-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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