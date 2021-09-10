Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 10 Eylül Cuma vaka tablosu
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 23.562 kişi koronavirüse yakalanırken, 214 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı verilere göre son 24 saatte 318.835 kişi Kovid-19 testi yaptırdı. 35.083 kişi sağlığına kavuştu.
GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklama, ''Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız.'' ifadelerini kullandı.
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