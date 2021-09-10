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Memleket Partisi'nde istifa depremi! İnce'yi hedef alarak istifa etti: Liyakatsiz dostlarıyla mutlu

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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Memleket Partisi’nde istifa depremi! İnce’yi hedef alarak istifa etti: Liyakatsiz dostlarıyla mutlu

"Sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum." diyerek CHP'den istifa eden Muharrem İnce'nin partisi Memleket Partisi'nde istifa depremi yaşanıyor. Memleket Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Mustafa Tayfun Laik, "CHP kurultaylarında, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim kadrolarını mutlu azınlık şeklinde şiddetle eleştiren Sayın Muharrem İnce, liyakatsiz ama 'iyi ve gurme' dostlarıyla beraber kendi mutlu azınlığını kurmuştur." diyerek istifa etti.

Mustafa Tayfun Laik, Memleket Partisi Kurucular Kurulu üyeliği, Genel Disiplin Kurulu üyeliği ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Laik, sosyal medya hesabından neden istifa ettiğine dair yazılı bir açıklama yaptı. İşte o açıklama:

CHP kurultaylarında, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim kadrolarını mutlu azınlık şeklinde şiddetle eleştiren Sayın Muharrem İnce, liyakatsiz ama 'iyi ve gurme' dostlarıyla beraber kendi mutlu azınlığını kurmuştur.

Partimizin kurulduğu süreçte, liyakat ve başarı yerine sadakati tercih eden Sayın İnce, kendisine sadakatle bağlı dar bir kadro ile Genel Merkez binalarında mutlu aile tabloları çizerken Partinin anketlerdeki oy oranı ise hızla düşmeye başlamıştır.

Partimizin programına, tüzüğüne ve kırmızı çizgilerine gönülden bağlı kişileri küstüren bu azınlık, kendilerine sadakatle bağlı CHP küskünlerinden kurdukları teşkilatları ile 'demokratik kongreler' düzenlerken kendilerinden olmayan teşkilatlara baskı yaparak istifa ettirmişlerdir.

Parti içerisinde güven ortamını zedeleyen; Kurucular Kurulu, MYK ve Genel Disiplin Kurulu üyelerini baskı altına almaya çalışan ve Kurultay öncesinde gerilimi tırmandıran bazı gelişmeler istifa etmemde etkili olmuştur.

Kurultay'ın demokratik bir atmosferde gerçekleşmesinin sağlanması için, gerilimi tırmandırarak baskı ortamı yaratan ve disiplin suçu işleyen kurucular hakkında, Parti Tüzüğü'ndeki disiplin süreçlerinin işletilmesine yönelik çağrım, Sayın Muharrem İnce tarafından, CHP'deki demokrasi mücadelesine yakışmayacak bir biçimde engellenmiştir.

Sayın İnce'nin son tavrı, Partimizin programının, tüzüğünün ve kırmızı çizgilerinin artık masaldan ibaret olduğunu ve Memleket Partisi'nin 'tabela partisi' haline geldiğini bizlere göstermiştir.

Sonuç olarak; muhalefet partisine muhalefet etmekten öteye gitmeyen, CHP'deki başarısından ve mücadelesinden başka söyleyecek bir sözü olmayan, CHP küskünlerinden oluşan mutlu bir azınlık ile gerçeklerden uzak hülyalara dalan bir siyaset anlayışının içerisinde olamayacağım aşikardır.

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