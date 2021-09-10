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Başörtülü akademisyene saldırı davasında flaş gelişme! Gaziosmanpaşa Belediyesi davaya katılmak istedi

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Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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Başörtülü akademisyene saldırı davasında flaş gelişme! Gaziosmanpaşa Belediyesi davaya katılmak istedi

Başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya “Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gaziosmanpaşa parkına gidin” diye saldıran Eray Çakın, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi ise davaya katılmak için mahkemeye bir dilekçe gönderdi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada üçüncü duruşma yapıldı.

Tutuklu sanık Eray Çakın duruşmaya cezaevinden video konferansla bağlandı. Müşteki Neşe Nur Akkaya duruşmaya katılmazken, sanık ve müşteki avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

BELEDİYENİN KATILMA TALEBİ

Gaziosmanpaşa Belediyesi davaya katılma talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, doğrudan zarar görmediği için belediyenin davaya katılma talebinin reddedilmesini talep etti. Savcı ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Hakim ise sanığın tutuklu kaldığı süreyi ve isnat edilen suç için yasada öngörülen ceza miktarını göz önüne alıp tahliye kararı verdi. Hakim, Gaziosmanpaşa Belediyesinin davaya katılma talebi konusunu ise bu aşamada karara bağlamadı. Duruşma 21 Ocak'a ertelendi.

"BURADA NE İŞİNİZ VAR" DİYE SALDIRDI

6 Haziran'da Nişantaşı Mıstık Parkında arkadaşıyla oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya Eray Çakın'ın, başörtüsünü kastederek "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gaziosmanpaşa parkına gidin" dediği, Akkaya'nın da "Rahatsız oluyorsan sen gidip başka bir yerde oturabilirsin" diye cevap verdiği öne sürülmüştü. Elindeki su şişesiyle Akkaya'nın yüzüne vurduğu belirtilen Eray Çakın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama", "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklanmıştı. Saldırıda kullandığı su şişesi silah sayılan Çakın hakkında savcılık, 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

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