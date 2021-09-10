Başörtülü akademisyene saldırı davasında flaş gelişme! Gaziosmanpaşa Belediyesi davaya katılmak istedi

"BURADA NE İŞİNİZ VAR" DİYE SALDIRDI

6 Haziran'da Nişantaşı Mıstık Parkında arkadaşıyla oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya Eray Çakın'ın, başörtüsünü kastederek "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gaziosmanpaşa parkına gidin" dediği, Akkaya'nın da "Rahatsız oluyorsan sen gidip başka bir yerde oturabilirsin" diye cevap verdiği öne sürülmüştü. Elindeki su şişesiyle Akkaya'nın yüzüne vurduğu belirtilen Eray Çakın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama", "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklanmıştı. Saldırıda kullandığı su şişesi silah sayılan Çakın hakkında savcılık, 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.