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Son dakika: Okullarda PCR testi veli rızasına bağlı olacak

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Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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Son dakika: Okullarda PCR testi veli rızasına bağlı olacak

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda PCR testinin veli rızasına bağlı olacağını açıkladı. Bakan Koca, ''Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek.'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''OKULLARDA PCR TESTİ? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak.'' ifadelerini kullandı.

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