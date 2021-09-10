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Son dakika: İstanbul'da sağanak etkili oldu trafik kilitlendi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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Son dakika: İstanbul’da sağanak etkili oldu trafik kilitlendi!

Son dakika haberine göre: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen yağmur uyarısının ardından sabah saatlerinde yağmur etkisini göstermeye başladı. İstanbul’da haftanın son iş gününde erken saatlerden itibaren yağışların etkisiyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün Marmara Bölgesinde etkili olması beklenen yağmur uyarısının ardından sabah saatlerinde yağmur etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağmur, trafiğinde oluşmasına neden oldu.


Günlerdir İstanbul etkili olması beklenen yağmur sabahın erken saatlerinden kendini göstermeye başladı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün yaptığı duyuruların ardından Megakent'tin ana arterlerinde etkili oldu.

Yağmurdan dolayı sokaklarda ve yollarda su birikintisinin olduğu görüldü. Etkili olan yağmur nedeniyle sokaklarda ve yollarda su birikintilerinin olduğu gözlendi. Sabahın erken saatleri Meteorolojiden yapılan uyarıya göre yağmurun gün içinde aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İstanbul'da haftanın son iş gününde erken saatlerden itibaren yağışların etkisiyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.



İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle D-100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 62 olarak ölçüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen dakikalarda ise yoğunluğun giderek artması bekleniyor.

Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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