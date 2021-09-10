Son dakika: İstanbul’da sağanak etkili oldu trafik kilitlendi!

Yağmurdan dolayı sokaklarda ve yollarda su birikintisinin olduğu görüldü. Etkili olan yağmur nedeniyle sokaklarda ve yollarda su birikintilerinin olduğu gözlendi. Sabahın erken saatleri Meteorolojiden yapılan uyarıya göre yağmurun gün içinde aralıklarla devam edeceği öğrenildi.