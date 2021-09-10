İşte THK gerçeği! Uçakları değil paraları uçurmuşlar

DDK'nın diğer çarpıcı tespitlerinden bazıları şöyle:

BORÇLAR: 2019'da 275.698.776 TL zarar edildi. THK Genel Başkanlığı, Gökçen İktisadi İşletmesi ve tüm THK Havacılık Vakfı Şirketleri'nin banka borçları Yönetim Kayyum Heyeti tarafından yapılan mutabakatlarla yeniden yapılandırıldı.

Yeniden yapılandırma sonrasında son borç tablosu şöyle oldu: 1 milyar 214 milyon 46 bin 587 TL, 71.776.909 euro ve 484.476 doları borçlanıldı.

BATIK ŞİRKETLER: Faaliyetleri devam eden 8 THK Havacılık Vakıf şirketinden 4'ü (6102 sayılı TTK'nın 376'ncı maddesi kapsamında) borca battı, 4'i ise sermayenin tamamını kaybetti. 387 şubeden 55'i gelir ve giderlerini karşılayamaz duruma düştü.

GAYRİMENKUL İPOTEĞİ: 1.330 gayrimenkulden 252 adedi (Değeri 1 milyar TL üzerinde olan Laleli otel dahil) çeşitli bankalara kredi için ipotek edildi.