CHP'li Edremit Belediye Başkanı Arslan'ı eleştiren esnaf canını zor kurtardı

AK PARTİ'DEN TEPKİ: BUNUN SEBEBİ RANT DÜZENİDİR

Yaşanan olaya tepki gösteren Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin, şunları söyledi: "Edremit ilçemiz Balıkesir'in en gözde ilçelerinden birisi. Ancak özellikle son bir yıldır maalesef buna benzer Edremit Belediyesi yönetimi ile ilgili iddialar ve olaylar yaşanıyor. Daha önce gazetecilerin de yolunun kesilip darp edilmesi gibi vahim olaylar yaşanmıştı. Bu tip olaylarda özellikle bir belediye başkan yardımcısının ismi geçmişti. Bu yaşanan olay da son derece çirkin. Vahim bir tahammülsüzlük örneği. Maalesef CHP zihniyeti tam da budur. Demokrasi, fikir hürriyeti gibi kavramları istismar eden bir zihniyet. Edremit'te giderek ağırlaşan bir korku imparatorluğu oluşturulmaya başlandığını gözlemliyoruz. Bunun sebebi elbette rant düzenidir. Devletimizin bu konuda hassasiyetini biliyoruz. Böyle bir olayın ilimizde yaşanması son derece üzücü. Bu olayı yapan, yaptıran her kimse Adalet karşısında hesap verecektir."

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