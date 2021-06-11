Son dakika: Saldırıya uğrayan başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın ifadesi ortaya çıktı!

"ERAY ÇAKIN'IN RAHATSIZ EDİCİ BAKIŞLARINA VE GÜLÜŞLERİNE MARUZ KALMAYA BAŞLADIK"

"Ben aynı konuda daha önce Harbiye Polis Amirliği'nde ifade vermiştim. Olay günü yaşamış olduğum şokun etkisiyle ayrıntılı ifade vermedim. Olay günü 6 Haziran 2021 tarihinde saat:18:00 gibi arkadaşım Yasemin Ferhat ile birlikte Mıstık Parkı'nda oturuyorduk. İsmini olay yerinde öğrendiğim Eray Çakın isimli şahıs da kendi arkadaş grubuyla yaklaşık 3-4 metre mesafede oturmaktaydı."

"Biz parkta oturduğumuz andan itibaren Eray Çakın'ın rahatsız edici bakışlarına ve gülüşlerine maruz kalmaya başladık. Çünkü o sırada parkta bizim dışımızda başörtülü kimse yoktu. Ben üzerime yönelen bu alaycı bakışlara aldırmadım. Ancak arkadaşım Yasemin kendisini ortamda rahat hissetmediğini ve parktan gitmek istediğini söyledi. Bu esnada çevrede oturacak başka yer bulamayınca oturduğumuz yerde kalmaya devam ettik."