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Adalet Bakanı Gül'den açıklama: Ankara yeni adliye binasına kavuşuyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2021
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Adalet Bakanı Gül’den açıklama: Ankara yeni adliye binasına kavuşuyor

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara'da yapılacak olan adliye binasıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Gül, ''Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Yine, başkentimizin adına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta da kararlıyız. İnşallah yıl bitmeden yeni adliye binamızın temelini de atacağız. Yaklaşık 700 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni adliye binası, şu an Sıhhıye’deki binanın 8 katı büyüklüğünde olacak, Ankara'nın ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak.'' ifadelerini kullandı.

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