Son dakika: MİT’ten Irak’ta kritik operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya yönelik Irak Metina'da devam eden Pençe-Şimşek harekatında örgüt üyelerinin askerlere yönelik eylem hazırlığı yaptığı bilgisini alan Milli İstihbarat Teşkilatı, harekete geçti. Yapılan takip sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklere yönelik saldırı hazırlığında olan 3 PKK/KCK üyesi, MİT tarafından Metina'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

6 TERÖRİST EKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı sınır dışında devam eden terör operasyonları hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz!



Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/evowoQ1jVO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2021

MİT'TEN KRİTİK OPERASYON

MİT'in operasyonunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.