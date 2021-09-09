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Son dakika: MİT'ten Irak'ta kritik operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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Son dakika: MİT’ten Irak’ta kritik operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİT'in operasyonunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'ya yönelik Irak Metina'da devam eden Pençe-Şimşek harekatında örgüt üyelerinin askerlere yönelik eylem hazırlığı yaptığı bilgisini alan Milli İstihbarat Teşkilatı, harekete geçti. Yapılan takip sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklere yönelik saldırı hazırlığında olan 3 PKK/KCK üyesi, MİT tarafından Metina'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

6 TERÖRİST EKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı sınır dışında devam eden terör operasyonları hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

MİT'TEN KRİTİK OPERASYON

MİT'in operasyonunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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