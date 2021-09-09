Her şehirde vatandaşın tepkisini alan Akşener’in Samsun’da zor anları: Cumhurbaşkanımızı niçin Netanyahu’ya benzettiniz?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da esnaf ziyaretinde bulundu. Ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Çarşamba'da bir esnafı ziyaret eden Akşener, Başkan Erdoğan'ı işgalci İsrail'in eski başbakanı Netanyahu'ya benzettiği sözler nedeniyle eleştirilerin odağı oldu.

Bir telefoncuya giren Akşener, esnafın "Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzettiniz ben buna çok içerlendim. Niçin böyle bir benzetme yaptınız? Aynı şeyi Fetullah Gülen'e de söyleyebilir misiniz?" sorusuyla karşılaştı.

Bu soru karşısında Akşener, sözlerinin yeniden dinlenmesini istedi ve benzetme yapmadığını savundu.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Filistinli Müslümanların umut olarak gördüğü hatta Mescid-i Aksa'da "Erdoğan hadi gel Filistin'i özgürlüğe kavuştur" diye seslendiği Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetmiş ve "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadelerini kullanmıştı.