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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rum Kesimi'nin skandal Atatürk kararına tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Rum Kesimi’nin skandal Atatürk kararına tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir’de 'Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Rum Kesimi'nin Atatürk kitabıyla ilgili verdiği skandal talimata tepki gösterdi. Akar, "Çarpık ve düşmanca zihniyetin bir örneği. Şiddetle reddediyor ve şiddetle kınıyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"nda konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarma hayalleriyle hava sahasını daha da genişletme peşindedir. Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir" dedi.

Bakan Akar, "KKTC'nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

RUM KESİMİ'NE ATATÜRK TEPKİSİ
Akar, Rum kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararına ilişkin "Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz." dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK SERT ÇIKTI: TARİHLE YÜZLEŞMEYE DAVET EDİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Atatürk'e yönelik verilen skandal talimata yönelik açıklamalarda bulundu.

"Savaşta yenik düşen Yunanistan lideri Venizelos'un 1934'te savaşın galibi Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesi tarihi bir gerçektir. Yunan ve Rum liderlere bu tarihi mirası hatırlatıyor ve yüzleşmeye davet ediyoruz."

DERS KİTAPLARINDAN YIRTARAK TARİHTEN SİLEMEZSİNİZ

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık yapanlar karşılarında her zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini bulacaktır. Mazlum milletlerin ilham kaynağı olan Atatürk'ü kimse ders kitaplarını yırtarak tarihten silemez."

BARBARCA YAKLAŞIMIN AÇIK GÖSTERGESİ

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bu barbarca yaklaşımı Kıbrıs Türkleri ile birlikte yaşama iradesi noktasındaki tahammülsüz yaklaşımlarının da açık göstergesidir."

DEĞERLERİMİZE DÜŞMANLIĞIN İFADESİDİR

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bir ders kitabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatını vermesi, Rum kesimi yoneticilerinin Atatürk'ün temsil ettiği değerlerimize düşmanlığının ifadesidir."

NE OLMUŞTU?
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Eğitim Bakanlığının, orta eğitim öğretmenlerinden, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını "yırtmaları" yönünde talimat içeren genelge gönderdiği bildirilmişti.

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Atatürk’ü kitaplardan yırtarak silemezsiniz "ATATÜRK'Ü KİTAPLARDAN YIRTARAK SİLEMEZSİNİZ"
Rum Eğitim Bakanlığından skandal Atatürk talimat RUM EĞİTİM BAKANLIĞINDAN SKANDAL ATATÜRK TALİMAT

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