Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kuzey Makedonya mesajı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihi kardeşlik bağlarımızın olduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum. Tüm Kuzey Makedonya halkına huzur ve refah diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihi kardeşlik bağlarımızın olduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum. Tüm Kuzey Makedonya halkına huzur ve refah diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Detaylar gelecek...