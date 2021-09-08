Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kuzey Makedonya mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihi kardeşlik bağlarımızın olduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum. Tüm Kuzey Makedonya halkına huzur ve refah diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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